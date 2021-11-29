Япония приостановит выдачу виз из-за ситуации со штаммом "омикрон"
Как подчеркнул премьер-министр Страны восходящего солнца Фумио Кисида, это временные меры до прояснения ситуации.
Фото © Shutterstock
Япония с 30 ноября временно приостанавливает выдачу виз гражданам всех государств, а также отменяет действовавшие менее месяца послабления на въезд для иностранных бизнесменов, студентов и технических стажёров. Об этом журналистам заявил премьер-министр страны Фумио Кисида.
"Чтобы избежать худшего варианта развития событий, с 30 ноября мы вводим запрет на въезд в страну по новым визам для граждан всех стран", — сказал глава японского кабмина.
Кисида отметил, что такие меры являются временными и вводятся до прояснения ситуации с новым штаммом. Политик добавил, что пока на территории Японии не зарегистрировано ни одного случая заражения этим вариантом коронавируса, однако сейчас специалисты проверяют одного человека, прибывшего из Намибии, у которого был обнаружен CoViD-19.
Напомним, что в ЮАР был выявлен новый вариант коронавируса B.1.1.529, названный греческой буквой "омикрон". "Ботсванский" штамм был признан Всемирной организацией здравоохранения вызывающим беспокойство. Глава Всемирной медассоциации сравнил штамм "омикрон" с вирусом Эбола. Он отметил, что мутация распространяется достаточно быстро, поэтому может представлять серьёзную опасность. Лайф уже писал, что больные новым штаммом коронавируса выявлены в Израиле, Германии, Чехии, Великобритании, Нидерландах и Дании.
Комментариев: 0