Япония приостановит выдачу виз из-за ситуации со штаммом "омикрон"

Япония с 30 ноября временно приостанавливает выдачу виз гражданам всех государств, а также отменяет действовавшие менее месяца послабления на въезд для иностранных бизнесменов, студентов и технических стажёров. Об этом журналистам заявил премьер-министр страны Фумио Кисида.

"Чтобы избежать худшего варианта развития событий, с 30 ноября мы вводим запрет на въезд в страну по новым визам для граждан всех стран", — сказал глава японского кабмина.