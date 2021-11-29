В Хабаровском крае могут ввести локдаун из-за несоблюдения антиковидных ограничений

Власти Хабаровского края рассматривают возможность введения двухнедельного локдауна из-за несоблюдения действующих ограничений. Об этом сообщил заместитель председателя регионального правительства по социальным вопросам Евгений Никонов в телеграм-канале.

По его словам, несмотря на запреты, ночные клубы продолжают работать, а сотрудники торговых центров просят показать QR-код не каждого покупателя. Вместе с тем Никонов отметил, что в том числе от бизнеса зависит развитие дальнейшей эпидемиологической ситуации.

"Принятые ограничительные меры значимого результата не принесли ввиду их халатного исполнения. <...> Только за прошедшую неделю выявлено свыше 200 нарушений. <...> Не исключено, что в случае её (эпидемиологической ситуации. — Прим. Лайфа) ухудшения на территории края будет введён локдаун минимум на две недели", — написал Никонов.

Он отметил, что с июля этого года показатели по заболеваемости CoViD-19 в крае ни разу не замедлили рост. Кроме того, этот уровень вырос в два раза за последние месяцы: регион занимает первое место в ДФО по приросту суточной заболеваемости. При этом Никонов подчёркивает, что в настоящий момент коечный фонд загружен более чем на 90%.