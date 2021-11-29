Число пострадавших при аварии на "Листвяжной" превысило 90 человек
Всего госпитализировано 80 человек, среди которых 45 шахтёров и 35 горноспасателей. Ещё 12 горняков получают помощь амбулаторно.
Фото © МЧС РФ
Число пострадавших при аварии на шахте "Листвяжная" в Кемеровской области достигло 92 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на медицинские службы.
"Всего госпитализировано 80 человек: 45 шахтёров и 35 горноспасателей. За сутки только число госпитализированных горноспасателей выросло на 18", — сообщил собеседник агентства.
Отмечается, что ещё 12 горнякам медицинская помощь была оказана амбулаторно. Таким образом, всего в результате аварии пострадало 92 человека.
Ранее сообщалось, что Генпрокуратура выявила почти 450 нарушений на шахтах Кузбасса. Надзорное ведомство возбудило 180 дел об административных правонарушениях и одно уголовное дело о халатности.
Лайф рассказывал, что задымление на шахте "Листвяжная" произошло утром 25 ноября в вентиляционном штреке на глубине 250 метров. В результате ЧП погиб 51 человек — 5 горноспасателей и 46 шахтёров. 51-летний помощник командира взвода горноспасателей Александр Заковряшин, которого объявили мёртвым, сам смог выбраться на поверхность. Президент Владимир Путин наградил выжившего и его пятерых погибших коллег орденом Мужества.
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