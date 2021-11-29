Число пострадавших при аварии на "Листвяжной" превысило 90 человек

Число пострадавших при аварии на шахте "Листвяжная" в Кемеровской области достигло 92 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на медицинские службы.

"Всего госпитализировано 80 человек: 45 шахтёров и 35 горноспасателей. За сутки только число госпитализированных горноспасателей выросло на 18", — сообщил собеседник агентства.

Отмечается, что ещё 12 горнякам медицинская помощь была оказана амбулаторно. Таким образом, всего в результате аварии пострадало 92 человека.