Посол Украины Мельник потребовал от ФРГ репарации за утраченное культурное наследие

Посол Украины в Германии Андрей Мельник потребовал от немецких властей выплатить репарации за культурные ценности, утраченные Киевом во время Второй мировой войны, а также за архив нот композитора Иоганна Себастьяна Баха, подаренный Берлину, когда страну возглавлял Леонид Кучма. Об этом пишет агентство "Укринформ" со ссылкой на письмо главы украинской дипмиссии на имя председателя Фонда "Берлинская певческая академия".

Согласно тексту письма, Мельник отказался участвовать в праздничном концерте, посвящённом 20-летию передачи архива Баха. Такое решение он принял в той связи, что Киев до сих пор не получил компенсацию от Берлина "за огромные потери культурного наследия Украины во время нацистской оккупации, так и с точки зрения политической поддержки" Незалежной "на пути к членству в ЕС". Мельник отметил, что Германия оставила без ответа предложение украинской стороны создать "Компенсационный фонд военных потерь" для закупки украинским музеям ценных арт-объектов мирового уровня.

Вместе с тем посол сообщил, что предлагал Берлину запустить важные украинско-немецкие инициативы в контексте передачи архива нот Баха. Отмечается, что речь в том числе шла о возможности основания ежегодного двустороннего музыкального фестиваля имени великого композитора или о многомиллионной программе финансирования классической музыки на Украине. Однако Мельник "наткнулся на глухую стену непонимания".

Кроме того, диппредставитель подчеркнул, что двусторонний диалог будет оставаться обременённым до тех пор, пока ФРГ не перестанет отказывать Украине в "серьёзной дискуссии" об исторической ответственности Берлина перед Киевом, в том числе в сфере репараций утраченного культурного наследия, "пока в Германии будут пренебрегать законными интересами и правами" Незалежной.