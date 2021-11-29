В Ленобласти тушат пожар на фабрике по производству медицинских масок

Сотрудники МЧС тушат пожар на фабрике нетканых материалов "Фанема" в посёлке Коммунар Гатчинского района Ленинградской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу главного управления ведомства по региону.

"Там действительно пожар, более точной информации дать пока не можем", — сообщил собеседник агентства.

По данным Лайфа, на производстве произошло задымление в помещении площадью 80 на 100 метров. Пострадавших в результате инцидента нет.

В свою очередь в прокуратуре области сообщили, что проводят проверку по факту пожара и взрыва на предприятии. Отметим, что "Фанема" занимается изготовлением нетканых материалов, в том числе медицинских масок. В настоящее время на фабрике работает 12 производственных линий различного назначения и около 200 человек.