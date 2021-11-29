Молодая мама может остаться инвалидом после родов в Краснодаре. Видео © LIFE

19-летняя жительница Краснодарского края может остаться инвалидом после родов. Екатерине Чумаковой медики сделали эпидуральную анестезию, а спустя несколько часов после появления ребёнка на свет молодая мама начала чувствовать сильную боль в ногах.

"Проснулась я уже от боли. В правой ноге у меня началась ломящая боль", — вспоминает Екатерина Чумакова.

Девушку пришёл осмотреть врач и сказал, что это такой эффект после анестезии — она просто начинает чувствовать ту боль, которая была заблокирована раньше. Бывшая пациентка рассказывает, что легче не становилось, она лежала в крови, а вместо помощи слушала только ругань.

"На меня ругались, что я испачкала простыни, что всё в крови. Но ни у кого не доходило до ума посмотреть, откуда кровь. Кровь бежала со спины, бежала с места, куда ставили эпидуральную анестезию. Я позвала, прибежали, говорю, что у меня кровь на спине. Посмотрели — а там уже фонтан. Они давай затыкать эту дырку прямо пальцами", — рассказывает девушка.

После осмотра было принято решение провести операцию. Роженицу доставили в краевую больницу с диагнозом "эпидуральная гематома", её парализовало ниже пояса. Девушку прооперировали, но до сих пор, по её словам, она не чувствует стопы и едва держится на ногах. Екатерина винит сотрудников роддома и считает, что те вовремя не обратили внимание на её жалобы.

"Получается, что анестезиолог не туда попал — и разорвался там какой-то капилляр, натекла большая-большая гематома", — рассказала Екатерина.

Юристы девушки уже подготовили жалобы во все необходимые инстанции и уверены, что получится не только привлечь врачей к ответственности, но и получить материальную компенсацию. Мать Екатерины говорит, что процесс реабилитации идёт, но довольно долго.

"Прогресс есть. У неё сначала ничего не двигалось, а сейчас есть сдвиги", — говорит женщина.