Саакашвили доставили в суд для рассмотрения дела о жестоком разгоне митинга
Ранее экс-президента Грузии отказывались привозить на заседания из-за риска ухудшения его самочувствия и угрозы беспорядков.
Михаил Саакашвили. Фото © Национальный совет реформ Украины
Бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили доставили в Тбилисский городской суд, где сегодня, 29 ноября, состоится рассмотрение дела о жестоком разгоне митинга 7 ноября 2007 года и разгроме офиса телекомпании "Имеди". Кадры с прибытием экс-лидера страны в прямом эфире показал грузинский телеканал "Пирвели".
Отмечается, что за несколько часов до начала процесса Саакашвили под усиленной охраной вывезли из военного госпиталя в Гори, где он проходит лечение. На всём пути следования эскорт контролировался вертолётом с воздуха, территория у суда полностью оцеплена полицией. Туда же доставили водомёты, установили железные ограждения. По данным телеканала, сегодня в суде отменены все процессы, кроме рассмотрения дела Саакашвили.
Напомним, что Саакашвили ранее уже отказывались привозить на рассмотрение дела, так как это могло грозить ухудшением его состояния и беспорядками.
Утром 1 октября бывший президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что вернулся на родину спустя восемь лет, вечером того же дня стало известно о его задержании. Экс-лидера обвиняют в превышении должностных полномочий, избиении депутата и растрате бюджетных средств. В тюрьме политик объявил голодовку.
Позже сообщалось, что Саакашвили перевезли в военный госпиталь в Гори. Отмечалось, что политик, голодавший в течение 50 дней, испытывал серьёзные проблемы со здоровьем. Так, после встречи с адвокатами его унесли на носилках в бессознательном состоянии. По словам юриста экс-президента, тот поскользнулся и упал, после чего "не открывал глаза". А ранее утверждалось, что у Саакашвили началась кровавая рвота, член консилиума врачей Нино Шарашенидзе заявила о необходимости привлечения врача-гастроэнтеролога.
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