Саакашвили доставили в суд для рассмотрения дела о жестоком разгоне митинга

Бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили доставили в Тбилисский городской суд, где сегодня, 29 ноября, состоится рассмотрение дела о жестоком разгоне митинга 7 ноября 2007 года и разгроме офиса телекомпании "Имеди". Кадры с прибытием экс-лидера страны в прямом эфире показал грузинский телеканал "Пирвели" .

Отмечается, что за несколько часов до начала процесса Саакашвили под усиленной охраной вывезли из военного госпиталя в Гори, где он проходит лечение. На всём пути следования эскорт контролировался вертолётом с воздуха, территория у суда полностью оцеплена полицией. Туда же доставили водомёты, установили железные ограждения. По данным телеканала, сегодня в суде отменены все процессы, кроме рассмотрения дела Саакашвили.