В России предложили штрафовать за нарушение порядка рассмотрения обращений пенсионеров

В России следует увеличить штраф за ненадлежащее рассмотрение обращений граждан, а также предусмотреть наказание за нарушение порядка рассмотрения обращений граждан пенсионного возраста. С таким предложением выступил директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов в письме на имя главы Совфеда Валентины Матвиенко. Об этом сообщает RT.

В письме эксперт отметил, что у россиян есть конституционное право направлять обращения в государственные и муниципальные органы власти, однако чиновники не всегда добросовестно готовы предоставлять ответ. В результате гражданам приходится обращаться за защитой своих прав в вышестоящие инстанции, органы прокуратуры, суды и так далее, а это процесс трудоёмкий, особенно для пенсионеров.

Отмечается, что сейчас за нарушение порядка рассмотрения обращений граждан КоАП РФ предусматривает штраф в размере 5–10 тысяч рублей, а в проекте новой редакции кодекса за аналогичное правонарушение следуют санкции в размере пяти-семи тысяч рублей.

"В связи с этим прошу вас при принятии новой редакции КоАП оценить целесообразность сохранения штрафа от пяти до десяти тысяч рублей за нарушение порядка рассмотрения обращений граждан, а также ввести новое положение, предусматривающее штраф от 10 до 20 тысяч рублей за нарушение порядка рассмотрения обращений граждан пенсионного возраста", — говорится в тексте обращения.