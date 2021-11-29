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В России предложили штрафовать за нарушение порядка рассмотрения обращений пенсионеров

Отмечается, что чиновники не всегда готовы добросовестно выполнять свои обязанности, из-за чего гражданам приходится обращаться в вышестоящие инстанции. А это процесс трудоёмкий, особенно для пожилых.

29 ноября, 06:25

Фото © Pixabay

В России следует увеличить штраф за ненадлежащее рассмотрение обращений граждан, а также предусмотреть наказание за нарушение порядка рассмотрения обращений граждан пенсионного возраста. С таким предложением выступил директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов в письме на имя главы Совфеда Валентины Матвиенко. Об этом сообщает RT.

В письме эксперт отметил, что у россиян есть конституционное право направлять обращения в государственные и муниципальные органы власти, однако чиновники не всегда добросовестно готовы предоставлять ответ. В результате гражданам приходится обращаться за защитой своих прав в вышестоящие инстанции, органы прокуратуры, суды и так далее, а это процесс трудоёмкий, особенно для пенсионеров.

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Отмечается, что сейчас за нарушение порядка рассмотрения обращений граждан КоАП РФ предусматривает штраф в размере 5–10 тысяч рублей, а в проекте новой редакции кодекса за аналогичное правонарушение следуют санкции в размере пяти-семи тысяч рублей.

"В связи с этим прошу вас при принятии новой редакции КоАП оценить целесообразность сохранения штрафа от пяти до десяти тысяч рублей за нарушение порядка рассмотрения обращений граждан, а также ввести новое положение, предусматривающее штраф от 10 до 20 тысяч рублей за нарушение порядка рассмотрения обращений граждан пенсионного возраста", — говорится в тексте обращения.

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Ранее были перечислены категории россиян, кому проиндексируют пенсию с 1 декабря. В частности, речь идёт о тех, кто представит документы о наличии 30-летнего стажа работы в сельской местности.

Авторы
Светлана Оперук
Светлана Оперук

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