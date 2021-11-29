Сенатор Клишас рассказал об ответственности за неисполнение законов о QR-кодах
По словам парламентария, в законодательстве уже есть необходимые нормы. Напомним, что соответствующий документ в Госдуму внесло правительство.
Фото © ТАСС / Максим Киселёв
Новые нормы об ответственности за неисполнение законов о QR-кодах не будут вводиться. Об этом заявил председатель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас в беседе с РИА "Новости".
"Нет, уже есть всё", — сказал парламентарий, отвечая на вопрос о внесении дополнительных норм.
Напомним, правительство внесло в Госдуму законопроекты об использовании QR-кодов в общественных местах и на транспорте. Такая мера не будет распространена на посещение аптек, продуктовых магазинов и точек, реализующих товары первой необходимости. Также в кабмине рассказали, что определят дату, до которой на транспорт можно попасть с ПЦР-тестом вместо QR-кода. По словам Голиковой, эта система будет действовать до июня 2022 года. Ранее инициативу уже поддержали Общественная палата Крыма, Парламент Северной Осетии, Заксобрание Кубани, а ещё Мособлдума, Оренбургская область, Госсовет Коми.
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