СМИ: Почти 30 банков могут закрыться в России к октябрю 2022 года

Почти 30 банков (а это около 8% от общего числа) могут прекратить своё существование в России к октябрю 2022 года. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на обзор "Индекс здоровья банковского сектора" рейтингового агентства "Эксперт РА".

Специалисты утверждают, что, несмотря на пандемию, 2021 год стал для банков самым успешным за всю историю. По прогнозам ЦБ, по итогам этого года кредитные организации могут заработать рекордные два с половиной триллиона рублей — в полтора раза больше, чем в лучшие годы. Однако при этом за последние четыре квартала прекратили деятельность 45 банков, в том числе 32 — по регуляторным основаниям, семь — в результате добровольной сдачи лицензии, шесть — после реорганизации в форме присоединения к другим банкам.

По прогнозам агентства, с октября 2021 года по октябрь 2022-го может прекратить существование ещё до 29 банков — из-за отзыва лицензии или её добровольного аннулирования, а также в процессе слияний и поглощений. Одним из основных факторов ухода с рынка специалисты называют снижение прибыли из-за изменений на рынке кредитования.

"Конечно, наиболее существенны риски организаций, отнесённых к рейтинговым категориям не выше ruB (низкий уровень кредитоспособности, при котором организация может выполнять текущие обязательства, но запас прочности ограничен). Этот кластер включает около 49% от общего числа оценённых кредитных организаций, то есть статистически является наиболее населённым", — отметил управляющий директор по валидации рейтингового агентства Юрий Беликов.