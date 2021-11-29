Объявлены кредитные каникулы для любых должников, но получить их смогут не все ЦБ предложил давать кредитные каникулы по потребительским кредитам. Почему эта идея вызвала у банков недовольство и для кого это не выход, разбирался Лайф. 28 ноября, 21:40 Фото © ТАСС / Кухмарь Кирилл

Центробанк РФ выступил с предложением сделать кредитные каникулы по потребительским кредитам постоянной опцией для всех россиян. По сути, речь идёт о закреплении в законе права граждан при определённых условиях получать отсрочку или снижение платежей по кредиту или займу. Пока эти самые кредитные каникулы доступны преимущественно для тех, кто взял ипотечный кредит. Однако практика, когда каникулы давали тем, у кого есть потребительские кредиты, уже была опробована в прошлом году. Правда, тогда эта возможность предоставлялась как вынужденная мера тем, кто не мог обслуживать свою задолженность, так как пострадал от последствий пандемии. Но если раньше банки не приветствовали такую опцию, как кредитные каникулы, считая, что с проблемной задолженностью надо начинать разбираться как можно раньше, то теперь практически во всех крупнейших кредитных учреждениях России кредитные каникулы считаются нормальной практикой. Почему банкиры поменяли своё мнение?

— Прежде всего огромную роль сыграла положительная практика, сложившаяся с теми кредитными каникулами, которые предоставлялись россиянам в 2020 году, и с теми, что положены по действующему законодательству ипотечным заёмщикам и сейчас, — пояснил Лайфу источник в ЦБ РФ. — А ещё банки, исходя из своей же практики, уяснили, что дать возможность ранее платёжеспособному заёмщику воспользоваться каникулами намного предпочтительнее, чем заниматься судебными взысканиями просроченной задолженности.

И действительно, согласно статистическим данным Центробанка, с 3 апреля 2020 года по 25 августа 2021-го (период, когда можно было отсрочить выплату любых займов) в банки за этой услугой обратилось более 3,8 миллиона человек, из них согласие получило 2,3 миллиона. При этом после окончания каникул 72% тех, кто впервые воспользовался ими, вернулись в график платежей.

Каникулы не для всех

По порядку работы с уже выданными кредитами Центробанк выпустил новые методические рекомендации (№ ИН-06-59/83), которые вступили в силу 1 ноября. Теперь банкам предписано удовлетворять заявления заёмщиков, если те хотят изменить условия кредитного договора (например провести реструктуризацию процентного долга, либо дать отсрочку в выплате, или увеличить срок кредита). Но такой подход возможен, если у заёмщика резко упали доходы до уровня, не позволяющего ему платить по кредиту.

— На самом деле пока новые рекомендации скорее ограничивают, а не расширяют круг тех, кто в перспективе мог бы воспользоваться кредитными каникулами, — пояснил старший юрист компании "Европейский дом права" Залимхан Магомедов. — Всё дело как раз в оценке дохода. Ведь теперь, оценивая финансовое положение заёмщика, банк должен учитывать все доходные поступления до копейки. Например, в понятие "доход" попадают и полученный маткапитал, и наличие в собственности имущества (письма ЦБ № 03-41/11333 и № 41-1-3-1/419). Всё это может быть использовано как предлог для отказа в предоставлении каникул. Мол, вот у вас в собственности унаследованная недвижимость, продавайте и гасите кредит.

И такое фактическое ужесточение ЦБ кредитной политики вполне отвечает общему тренду регулятора. Ведь одновременно с предложениями по распространению практики предоставления каникул не только ипотечникам Центробанк продолжает предпринимать попытки к ограничению общего потока выдачи новых потребкредитов. Это напрямую связано с тем, что долговая нагрузка физических лиц в первом полугодии нынешнего года увеличилась с 9,8 до 10,2%. И произошло это в первую очередь не за счёт "отсрочников", а в связи с большим количеством необеспеченных кредитов, которые активно выдавали банки в начале года, когда были исторически низкие ставки. Сейчас Центральный банк спохватился, и 24 ноября Госдума приняла в третьем чтении законопроект, разрешающий ЦБ вводить макропруденциальные лимиты (количественные ограничения) для банков и микрофинансовых организаций при выдаче кредитов и займов. Но это меры на будущее. А что делать с теми заёмщиками, которые уже с трудом обслуживают свои долги, но не подпадают под критерии, позволяющие предоставить им каникулы? Ведь, согласно статистике, в этом году почти 60% необеспеченных займов выдавалось тем, кто и так тратит на платежи по кредитам больше половины дохода. А почти треть выдач (31%) приходится на наиболее закредитованных заёмщиков с уже существующей долговой нагрузкой выше 80%.

Для них, согласно письму ЦБ, возможно применить каникулы или иную реструктуризацию, но только если у такого должника упали доходы, то есть возникли объективные причины (рождение ребёнка, увольнение в связи с сокращением, заболевание и т.д.). А если заёмщик просто не справляется с выплатами по кредиту, потому что слишком закредитован, а банк "ошибся" в расчёте его нагрузки при выдаче займа, то всё по старинке — суд и взыскание долга через приставов.

— Текущая практика по взысканиям пока не внушает оптимизма, — рассказал адвокат Московской областной коллегии адвокатов Богдан Леськив. — Банки по сравнению с прошлыми годами стали действовать в отношении должников даже жёстче. В некоторых случаях обратившиеся за кредитными каникулами получают вначале отказ , а после — судебную повестку по поводу возврата долга.

Не только каникулы

Уяснив, что с заявлением на кредитные каникулы надо быть осторожным, следует иметь в виду: именно каникулы пока банки предоставляют только заёмщикам по ипотеке (закон от 02.07.2021 № 327-ФЗ и от 26.05.2021 № 149-ФЗ). А те, у кого потребительские кредиты, пока могут получить отсрочку только в рамках реструктуризации. Отличие кредитных каникул от реструктуризации в том, что при каникулах в договоре принципиально меняется только срок — все остальные условия остаются прежними. А при реструктуризации строгих требований нет, кредитор может дать отсрочку, даже если снижение дохода меньше установленного законом. Сейчас для тех, кто обращается с заявлением о предоставлении каникул, установлено, что доход должен снизиться не менее чем на 30%.

В зависимости от ситуации реструктуризация может быть воспринята банком весьма позитивно, но, скорее всего, она не будет совсем бесплатной. Как правило, если заёмщик показывает, что он способен гасить свой долг, но чуть меньшими платежами, банк предлагает увеличить срок кредита. В результате размер ежемесячных выплат падает, а суммарная переплата увеличивается. Но для некоторых должников это лучший выход, чем возврат долга по суду. Для того чтобы начать переговоры о реструктуризации, нужно оформить заявление и подготовить определённый пакет бумаг с документальным подтверждением финансовых трудностей и возможностью кредит всё же погасить. Ключевое внимание банки уделяют именно этому аспекту. Почему банки могут пойти на реструктуризацию? Как и в случае с кредитными каникулами, чтобы получить полную выплату без судебных тяжб.

Авторы Максим Греков