Новак оценил необходимость срочных мер на рынке нефти из-за нового штамма ковида "омикрон"

В настоящий момент Москва не видит необходимости принимать срочные меры на нефтяном рынке ввиду появления нового штамма ковида "омикрон". Об этом сообщил журналистам вице-премьер России Александр Новак в кулуарах российско-китайского энергетического бизнес-форума.

"Не видим необходимости, нужно тщательно мониторить и смотреть. Скоропалительных решений принимать не надо", — сказал Новак.

Вице-премьер уточнил, что при появлении новых штаммов рынок всегда даёт оценки, поскольку ограничительные меры, вводимые правительствами разных государств, могут разниться. В этой связи следует наблюдать за развитием ситуации, в том числе "мониторить внимательно рынок и как это будет влиять на спрос".

Новак также отметил, что партнёры по ОПЕК+ не обращались к России по вопросу о необходимости срочных мер на рынке нефти из-за выявления омикрон-штамма. Он напомнил, что ближайшая министерская встреча назначена на 2 декабря.