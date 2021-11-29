Сомнолог Калинкин предупредил об опасных последствиях постоянного использования будильника

Постоянное пробуждение по сигналу будильника может представлять опасность для здоровья человека и является одним из худших решений. Об этом заявил врач-сомнолог, кандидат медицинских наук, руководитель Центра медицины сна МГУ имени Ломоносова Александр Калинкин в беседе с радио Sputnik.

"Понятно, что в каких-то острых ситуациях, например ранняя запланированная поездка, ситуационно его можно использовать. Но если человек это делает постоянно, последствие — это хроническая депривация сна, то есть хроническое недосыпание", — отметил эксперт.

Калинкин подчеркнул, что недостаток сна может стать пусковым механизмом для развития различных заболеваний. Сокращение времени для отдыха буквально на один час от нормы, которая составляет от семи до девяти часов для большинства людей, грозит изменением самочувствия, снижением качества жизни, появлением сонливости, нарушением социальной активности и прокрастинацией. Врач подчеркнул, что происходит даже изменение активности генома.

"То есть это пусковой механизм для развития сердечно-сосудистых заболеваний, эндокринных нарушений, снижения иммунитета и так далее", — объяснил Калинкин.

Он подчеркнул, что у каждого человека есть "внутренний будильник", который нужно лишь определённым образом настроить. Для этого необходимо нормализовать график сна, раньше укладываться и "высыпать" свою норму. Если всё же без будильника никак не обойтись, то лучше использовать не звуковые, а световые устройства.

"Созданы специальные лампы, которые имитируют восход солнца, и человеку легче проснуться. Это сразу подавляет выработку мелатонина в утренние и дневные часы и нормализует циркадианные ритмы. Там может быть и слабое звуковое сопровождение — плавно нарастающее (например, пение птиц). Такой будильник будет мягко выводить из состояния сна", — отметил врач.

Специалист добавил, что особенно важно такое пробуждение в осенне-зимний период, когда уменьшается количество солнечного света и снижается качество сна.