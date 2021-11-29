Китаянка спрыгнула с теплохода и вплавь пересекла границу ради работы в России
Нарушительницу задержали пограничники. Иностранка может загреметь в тюрьму на два года, дело направлено в суд.
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23-летняя жительница Китая спрыгнула с теплохода, чтобы по реке Амур добраться из Хэйхэ до Благовещенска и устроиться на работу в РФ. Об этом сообщает пресс-служба Прокуратуры Амурской области.
Отмечается, что в 2021 году в один из летних дней девушка купила билет на теплоход и во время поездки визуально определила место максимального приближения к российскому берегу. В тот же день, но уже вечером она вновь приобрела билет на прогулочный рейс.
"В момент прохождения теплохода в месте, расположенном вблизи российского берега, обвиняемая спрыгнула в реку, после чего вплавь пересекла государственную границу Российской Федерации, проходящую по линии главного фарватера реки Амур", — говорится в релизе.
Задержали гражданку КНР сотрудники Погрануправления ФСБ России по Амурской области. В Благовещенский городской суд направлено для рассмотрения уголовное дело. Девушка обвиняется в пересечении границы РФ без надлежащего разрешения. Ей грозит до двух лет лишения свободы.
Ранее в Республике Косово задержали четверых россиян без паспортов. Нарушители границы утверждали, что путешествовали на арендованном автомобиле и в самопровозглашённое образование попали случайно.
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