Китаянка спрыгнула с теплохода и вплавь пересекла границу ради работы в России

23-летняя жительница Китая спрыгнула с теплохода, чтобы по реке Амур добраться из Хэйхэ до Благовещенска и устроиться на работу в РФ. Об этом сообщает пресс-служба Прокуратуры Амурской области.

Отмечается, что в 2021 году в один из летних дней девушка купила билет на теплоход и во время поездки визуально определила место максимального приближения к российскому берегу. В тот же день, но уже вечером она вновь приобрела билет на прогулочный рейс.

"В момент прохождения теплохода в месте, расположенном вблизи российского берега, обвиняемая спрыгнула в реку, после чего вплавь пересекла государственную границу Российской Федерации, проходящую по линии главного фарватера реки Амур", — говорится в релизе.

Задержали гражданку КНР сотрудники Погрануправления ФСБ России по Амурской области. В Благовещенский городской суд направлено для рассмотрения уголовное дело. Девушка обвиняется в пересечении границы РФ без надлежащего разрешения. Ей грозит до двух лет лишения свободы.