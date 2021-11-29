Путин рекомендовал главам регионов лично контролировать своевременное введение ограничений

Президент РФ Владимир Путин рекомендовал губернаторам лично контролировать введение ограничительных мер по коронавирусу и наращивание темпов вакцинации в своих регионах. Об этом говорится в перечне поручений главы государства по итогам совещания с членами правительства 10 ноября.

"Рекомендовать высшим должностным лицам (руководителям высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации с учётом ранее данных поручений взять под личный контроль своевременное введение и соблюдение ограничительных мероприятий, направленных на предотвращение распространения коронавирусной инфекции, а также наращивание темпов вакцинации населения против данной инфекции", — говорится в тексте, опубликованном на сайте Кремля.