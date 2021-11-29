Путин рекомендовал главам регионов лично контролировать своевременное введение ограничений
Кроме того, власти субъектов должны следить за наращиванием темпов вакцинации населения против ковида.
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Президент РФ Владимир Путин рекомендовал губернаторам лично контролировать введение ограничительных мер по коронавирусу и наращивание темпов вакцинации в своих регионах. Об этом говорится в перечне поручений главы государства по итогам совещания с членами правительства 10 ноября.
"Рекомендовать высшим должностным лицам (руководителям высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации с учётом ранее данных поручений взять под личный контроль своевременное введение и соблюдение ограничительных мероприятий, направленных на предотвращение распространения коронавирусной инфекции, а также наращивание темпов вакцинации населения против данной инфекции", — говорится в тексте, опубликованном на сайте Кремля.
А ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в РФ на данный момент "категорически рано" снимать ограничения, введённые из-за ситуации с коронавирусом. Она подчеркнула, что эффективность этих мер трудно переоценить.
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