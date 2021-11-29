В ВОЗ призвали ускорить темпы вакцинации из-за появления омикрон-штамма ковида

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) указала на необходимость ускорить темпы вакцинации от коронавируса в связи с появлением штамма "омикрон". Об этом говорится в перечне приоритетных мер для борьбы с распространением болезни, опубликованном ВОЗ.

"Необходимо как можно быстрее увеличить охват вакцинацией населения, особенно тех, кто нуждается в ней в первую очередь, а также тех, кто ещё не вакцинирован или ещё не полностью вакцинирован", — отмечается в сообщении.