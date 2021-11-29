В ВОЗ призвали ускорить темпы вакцинации из-за появления омикрон-штамма ковида
В организации подчеркнули, что особенно важно привиться тем, кто нуждается в защите в первую очередь.
Фото © Pexels
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) указала на необходимость ускорить темпы вакцинации от коронавируса в связи с появлением штамма "омикрон". Об этом говорится в перечне приоритетных мер для борьбы с распространением болезни, опубликованном ВОЗ.
"Необходимо как можно быстрее увеличить охват вакцинацией населения, особенно тех, кто нуждается в ней в первую очередь, а также тех, кто ещё не вакцинирован или ещё не полностью вакцинирован", — отмечается в сообщении.
Ранее в ВОЗ заявили о риске заражения штаммом "омикрон" для уже переболевших ковидом и подтвердили, что используемые в настоящее время ПЦР-тесты способны выявлять инфицирование новым вариантом вируса.
Напомним, что в ЮАР был выявлен новый вариант коронавируса B.1.1.529, названный греческой буквой "омикрон". "Ботсванский" штамм был признан Всемирной организацией здравоохранения вызывающим беспокойство. Глава Всемирной медассоциации сравнил штамм "омикрон" с вирусом Эбола. Он отметил, что мутация распространяется достаточно быстро, поэтому может представлять серьёзную опасность. Лайф уже писал, что больные новым штаммом коронавируса выявлены в Израиле, Германии, Чехии, Великобритании, Нидерландах и Дании.
Комментариев: 0