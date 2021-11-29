ВОЗ: В мире не зафиксировано ни одного случая смерти от омикрон-штамма ковида

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) сообщили, что случаев смерти от нового омикрон-штамма коронавируса на данный момент не зарегистрировано.

"На сегодняшний день не было зафиксировано ни одного случая смерти, связанного со штаммом "омикрон", — указали в организации.

Ранее в ВОЗ заявили о риске заражения штаммом "омикрон" для уже переболевших ковидом. И подтвердили, что используемые в настоящее время ПЦР-тесты способны выявлять инфицирование новым вариантом вируса.