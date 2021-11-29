ВОЗ: В мире не зафиксировано ни одного случая смерти от омикрон-штамма ковида
По данным организации, эта информация является актуальной на сегодняшний день, то есть 29 ноября.
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Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) сообщили, что случаев смерти от нового омикрон-штамма коронавируса на данный момент не зарегистрировано.
"На сегодняшний день не было зафиксировано ни одного случая смерти, связанного со штаммом "омикрон", — указали в организации.
Ранее в ВОЗ заявили о риске заражения штаммом "омикрон" для уже переболевших ковидом. И подтвердили, что используемые в настоящее время ПЦР-тесты способны выявлять инфицирование новым вариантом вируса.
Напомним, что в ЮАР был выявлен новый вариант коронавируса B.1.1.529, названный греческой буквой "омикрон". "Ботсванский" штамм был признан Всемирной организацией здравоохранения вызывающим беспокойство. Глава Всемирной медассоциации сравнил штамм "омикрон" с вирусом Эбола. Он отметил, что мутация распространяется достаточно быстро, поэтому может представлять серьёзную опасность.
Лайф уже писал, что больные новым штаммом коронавируса выявлены в Израиле, Германии, Чехии, Великобритании, Нидерландах и Дании.
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