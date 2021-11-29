Лукашенко: Мерзавцы из стран ЕС дошли до убийства мигрантов
Глава Белоруссии утверждает, что беженцев в спальных мешках выбрасывают на границу. Их бездыханные тела находят пограничники.
Скриншот © Пресс-служба Госпогранкомитета Белоруссии
Лукашенко обвинил "мерзавцев" из стран ЕС в убийстве мигрантов. Видео © Пресс-служба Госпогранкомитета Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в условиях миграционного кризиса страны, с которыми граничит республика, дошли до убийства людей. Об этом он сказал на совещании в Министерстве обороны на тему военной безопасности, сообщает БелТА.
"В этом миграционном кризисе мерзавцы дошли до убийства людей. Вчера ночью подкинули труп на нашу границу, сегодня ночью ещё один труп нашли. Тот же почерк. В спальный мешок застёгивают мёртвого или, может, полумёртвого человека, выбрасывают на границу. Пограничники находят — уже бездыханный", — сказал Лукашенко.
В Госпогранкомитете Белоруссии в свою очередь сообщили, что 28 ноября на границе республики с Литвой был найден труп избитого и истощённого мужчины. Кроме того, на месте жуткой находки обнаружили следы волочения. В ведомстве отметили, что это уже шестая жертва "циничной и бесчеловечной политики, проводимой Литвой и Польшей в отношении людей, находящихся в уязвимом положении".
Утром 8 ноября стало известно, что из Белоруссии в сторону польской границы направилось несколько тысяч мигрантов. Минобороны Польши заявило о полной боеготовности армии, на границе дежурило несколько тысяч польских солдат. 15 ноября у пункта пропуска Брузги началась сильная давка, беженцы сломали часть белорусского забора. Лайф вёл хронику событий.
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