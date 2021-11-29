Лукашенко: Мерзавцы из стран ЕС дошли до убийства мигрантов

Лукашенко обвинил "мерзавцев" из стран ЕС в убийстве мигрантов. Видео © Пресс-служба Госпогранкомитета Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в условиях миграционного кризиса страны, с которыми граничит республика, дошли до убийства людей. Об этом он сказал на совещании в Министерстве обороны на тему военной безопасности, сообщает БелТА.

"В этом миграционном кризисе мерзавцы дошли до убийства людей. Вчера ночью подкинули труп на нашу границу, сегодня ночью ещё один труп нашли. Тот же почерк. В спальный мешок застёгивают мёртвого или, может, полумёртвого человека, выбрасывают на границу. Пограничники находят — уже бездыханный", — сказал Лукашенко.