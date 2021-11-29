Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Запад специально запустил фейк о планах России напасть на Украину. Об этом политик рассказал на совещании в центре стратегического управления Министерства обороны по вопросам военной безопасности, передаёт БелТА.

"В очередной раз наши "партнёры", как их в России называют, наши соперники, как я сказал, враги пытаются отстроить Россию. Поэтому и придумали тезис, что Россия собирается нападать на Украину. Если собирается — положите факты на стол и подтвердите этот тезис", — отрезал глава республики.

Напомним, что тема новой большой войны в Донбассе постоянно обсуждается на Украине с апреля. Если весной Киев собирался нанести превентивный удар, то в последнее время украинские и западные СМИ вбрасывают информацию о якобы готовящемся наступлении Москвы.