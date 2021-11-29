Рубль растёт к доллару и евро вслед за дорожающей нефтью

Курс рубля в начале торгов 29 ноября заметно растёт к доллару и евро вслед за дорожающей нефтью. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

По состоянию на 07:06 по московскому времени курс доллара составлял 74,9 рубля (минус 0,91%) , евро — 84 рубля (минус 1,26%). В то же время стоимость январских фьючерсов на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures составила 75,9 доллара за баррель. Цена нефти WTI снизилась до 71,55 доллара.