Появилось видео с Саакашвили из зала суда. Видео © Telegram / "Sputnik Грузия"

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили появился на видео из зала Тбилисского городского суда, где проходит рассмотрение дела о жестоком разгоне митинга 7 ноября 2007 года и разгроме офиса телекомпании "Имеди". Кадры опубликовал телеграм-канал "Sputnik Грузия".

Отмечается, что адвокаты экс-лидера страны включили прямую трансляцию в "Фейсбуке" из зала суда, но через некоторое время от них потребовали прервать эфир, так как освещать процесс можно только общественному вещателю.

Судя по кадрам, Саакашвили чувствует себя довольно неплохо, несмотря на сообщения о проблемах со здоровьем. Это первое его появление на публике после задержания в начале октября. В суде политик уже успел заявить, что не признаёт обвинение прокуратуры и грузинское правосудие.