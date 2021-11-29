Появилось видео с Саакашвили из зала суда
Экс-президент Грузии впервые замечен на публике после задержания. Судя по кадрам, чувствует он себя неплохо.
Скриншот © Telegram / "Sputnik Грузия"
Появилось видео с Саакашвили из зала суда. Видео © Telegram / "Sputnik Грузия"
Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили появился на видео из зала Тбилисского городского суда, где проходит рассмотрение дела о жестоком разгоне митинга 7 ноября 2007 года и разгроме офиса телекомпании "Имеди". Кадры опубликовал телеграм-канал "Sputnik Грузия".
Отмечается, что адвокаты экс-лидера страны включили прямую трансляцию в "Фейсбуке" из зала суда, но через некоторое время от них потребовали прервать эфир, так как освещать процесс можно только общественному вещателю.
Судя по кадрам, Саакашвили чувствует себя довольно неплохо, несмотря на сообщения о проблемах со здоровьем. Это первое его появление на публике после задержания в начале октября. В суде политик уже успел заявить, что не признаёт обвинение прокуратуры и грузинское правосудие.
"Я не для того тут нахожусь, чтобы быть частью уже заранее написанной комедии", — отрезал Саакашвили.
Напомним, утром 1 октября бывший президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что вернулся на родину спустя восемь лет, вечером того же дня стало известно о его задержании. Экс-лидера обвиняют в превышении должностных полномочий, избиении депутата и растрате бюджетных средств. В тюрьме политик объявил голодовку. Позже сообщалось, что Саакашвили перевезли в военный госпиталь в Гори. Отмечалось, что политик, голодавший в течение 50 дней, испытывал серьёзные проблемы со здоровьем. Так, после встречи с адвокатами его унесли на носилках в бессознательном состоянии. По словам юриста экс-президента, тот поскользнулся и упал, после чего "не открывал глаза". А ранее утверждалось, что у Саакашвили началась кровавая рвота, член консилиума врачей Нино Шарашенидзе заявила о необходимости привлечения врача-гастроэнтеролога.
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