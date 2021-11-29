Полиция Грузии применила слезоточивый газ у суда, где начинается процесс над Саакашвили

Для разгона демонстрантов, собравшихся на митинг в поддержку бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили у здания Тбилисского городского суда, сотрудники МВД начали применять слезоточивый газ. Прямой эфир ведёт местный телеканал "Мтавари архи" .

В ходе митинга демонстранты забрались на ограждение около здания суда с флагами Грузии и Украины и начали выкрикивать "Миша". При этом они игнорировали неоднократные просьбы полицейских спуститься. Тогда началась потасовка, в результате некоторым участникам митинга потребовалась помощь медиков. Полиция отогнала демонстрантов от входа во двор суда.