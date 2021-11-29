Полиция Грузии применила слезоточивый газ у суда, где начинается процесс над Саакашвили
Ситуация обострилась, когда митингующие забрались на ограждение здания и принялись выкрикивать "Миша".
Михаил Саакашвили. Фото © Facebook / Mikheil Saakashvili
Обстановка у здания суда. Видео © Telegram / "Sputnik Грузия"
Для разгона демонстрантов, собравшихся на митинг в поддержку бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили у здания Тбилисского городского суда, сотрудники МВД начали применять слезоточивый газ. Прямой эфир ведёт местный телеканал "Мтавари архи".
В ходе митинга демонстранты забрались на ограждение около здания суда с флагами Грузии и Украины и начали выкрикивать "Миша". При этом они игнорировали неоднократные просьбы полицейских спуститься. Тогда началась потасовка, в результате некоторым участникам митинга потребовалась помощь медиков. Полиция отогнала демонстрантов от входа во двор суда.
Напомним, что утром 1 октября бывший президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что вернулся на родину спустя восемь лет, вечером того же дня стало известно о его задержании. Экс-лидера обвиняют в превышении должностных полномочий, избиении депутата и растрате бюджетных средств. В тюрьме политик объявил голодовку.
Позже сообщалось, что Саакашвили перевезли в военный госпиталь в Гори. Отмечалось, что политик, голодавший в течение 50 дней, испытывал серьёзные проблемы со здоровьем. Так, после встречи с адвокатами его унесли на носилках в бессознательном состоянии. По словам юриста экс-президента, тот поскользнулся и упал, после чего "не открывал глаза". А ранее утверждалось, что у Саакашвили началась кровавая рвота, член консилиума врачей Нино Шарашенидзе заявила о необходимости привлечения врача-гастроэнтеролога.
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