Инвесторы из КНР намерены через суд взыскать с Украины $4,5 млрд из-за "Мотор Сич"

Китайская компания Skyrizon и другие инвесторы из КНР намерены через суд взыскать с Украины не менее четырёх с половиной миллиардов долларов за убытки, которые понесли из-за украинского производителя авиадвигателей "Мотор Сич". Об этом говорится в заявлении Skyrizon, опубликованном в соцсети WeChat.

"Китайские инвесторы потребовали признать Украину нарушившей двустороннее инвестиционное соглашение и обязать её выплатить истцам полную компенсацию всех понесённых убытков на сумму более четырёх с половиной миллиардов долларов", — сказано в сообщении.

Также уточняется, что инвесторы из КНР могут и в дальнейшем продолжать требовать возмещения дополнительных убытков. В соответствии с установленными процедурами они направили иск в международный арбитражный суд в Гааге. В заявлении подчёркивается, что компании надеются на добрую волю и примирение, но никогда "не поддаются силовому давлению". Организации также намерены использовать все юридические средства для "решительной защиты" своих законных прав и интересов.