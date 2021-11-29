Инвесторы из КНР намерены через суд взыскать с Украины $4,5 млрд из-за "Мотор Сич"
При этом отмечается, что компании могут и в дальнейшем продолжать требовать возмещения дополнительных убытков.
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Китайская компания Skyrizon и другие инвесторы из КНР намерены через суд взыскать с Украины не менее четырёх с половиной миллиардов долларов за убытки, которые понесли из-за украинского производителя авиадвигателей "Мотор Сич". Об этом говорится в заявлении Skyrizon, опубликованном в соцсети WeChat.
"Китайские инвесторы потребовали признать Украину нарушившей двустороннее инвестиционное соглашение и обязать её выплатить истцам полную компенсацию всех понесённых убытков на сумму более четырёх с половиной миллиардов долларов", — сказано в сообщении.
Также уточняется, что инвесторы из КНР могут и в дальнейшем продолжать требовать возмещения дополнительных убытков. В соответствии с установленными процедурами они направили иск в международный арбитражный суд в Гааге. В заявлении подчёркивается, что компании надеются на добрую волю и примирение, но никогда "не поддаются силовому давлению". Организации также намерены использовать все юридические средства для "решительной защиты" своих законных прав и интересов.
Напомним, в августе 2019 года СМИ сообщали, что Китай купил больше половины акций компании, которая разрабатывает, создаёт и обслуживает авиационные газотурбинные двигатели и установки для промышленности. В марте этого года стало известно, что Совет национальной безопасности и обороны Украины решил добиться возврата государству авиастроительного предприятия "Мотор Сич". 20 марта суд в Киеве арестовал 100% акций завода с последующей передачей государственному агентству АРМА.
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