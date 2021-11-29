Новак заявил об обеспеченности России нефтью на 30 лет

Вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что Россия обеспечена запасами нефти как минимум на 30 лет, а газа хватит примерно на 50 лет.

"Россия обладает огромными запасами нефти и газа. При нынешних условиях и уровнях добычи в России обеспеченность запасами нефти составляет около 30 лет, газа — около 50 лет", — уточнил вице-премьер на российско-китайском энергетическом бизнес-форуме.

По мнению Новака, наша страна сможет реализовать запасы энергоресурсов, даже несмотря на движущийся процесс энергоперехода.

"Мы полагаем, что в ближайшие годы эти ресурсы будут востребованы на энергорынках", — заключил он.