Новак заявил об обеспеченности России нефтью на 30 лет
Реализовать запасы энергоресурсов удастся, даже несмотря на движущийся процесс энергоперехода.
Фото © ТАСС / Алексей Андронов
Вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что Россия обеспечена запасами нефти как минимум на 30 лет, а газа хватит примерно на 50 лет.
"Россия обладает огромными запасами нефти и газа. При нынешних условиях и уровнях добычи в России обеспеченность запасами нефти составляет около 30 лет, газа — около 50 лет", — уточнил вице-премьер на российско-китайском энергетическом бизнес-форуме.
По мнению Новака, наша страна сможет реализовать запасы энергоресурсов, даже несмотря на движущийся процесс энергоперехода.
"Мы полагаем, что в ближайшие годы эти ресурсы будут востребованы на энергорынках", — заключил он.
Ранее Новак оценил необходимость срочных мер на рынке нефти из-за нового штамма ковида "омикрон". Партнёры по ОПЕК+ не обращались к России по данному вопросу, отметил вице-премьер. По его словам, следует наблюдать за развитием ситуации.
Комментариев: 0