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Новак заявил об обеспеченности России нефтью на 30 лет

Реализовать запасы энергоресурсов удастся, даже несмотря на движущийся процесс энергоперехода.

29 ноября, 08:00

Фото © ТАСС / Алексей Андронов

Вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что Россия обеспечена запасами нефти как минимум на 30 лет, а газа хватит примерно на 50 лет.

"Россия обладает огромными запасами нефти и газа. При нынешних условиях и уровнях добычи в России обеспеченность запасами нефти составляет около 30 лет, газа — около 50 лет", — уточнил вице-премьер на российско-китайском энергетическом бизнес-форуме.

По мнению Новака, наша страна сможет реализовать запасы энергоресурсов, даже несмотря на движущийся процесс энергоперехода.

"Мы полагаем, что в ближайшие годы эти ресурсы будут востребованы на энергорынках", — заключил он.

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Ранее Новак оценил необходимость срочных мер на рынке нефти из-за нового штамма ковида "омикрон". Партнёры по ОПЕК+ не обращались к России по данному вопросу, отметил вице-премьер. По его словам, следует наблюдать за развитием ситуации.

Авторы
Григорий Воронцов
Григорий Воронцов

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