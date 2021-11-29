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В Новосибирске умер третий провалившийся в яму с кипятком

У него были ожоги по меньшей мере 50% поверхности тела. ЧП произошло в лицее 1 ноября, когда слесарь учебного заведения и двое сотрудников теплосетевой компании обследовали тепловой узел.

29 ноября, 07:52

Фото © Pixabay

Сотрудник "Сибирской генерирующей компании", который упал в яму с кипятком во время работы в новосибирском лицее в начале месяца, умер в больнице. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на представителя Новосибирской областной клинической больницы.

"Пациент умер вчерашней ночью", — рассказала собеседница агентства.

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Напомним, утром 1 ноября в Новосибирске три человека провалились в яму с кипятком во время обследования теплового узла. Работы проводили двое сотрудников теплосетевой компании и слесарь учебного заведения. Всех пострадавших доставили в больницу с ожогами 50–80% поверхности тела. На следующий день после происшествия один из рабочих скончался в больнице, а позже умер ещё один пострадавший. Прокуратура региона организовала проверку.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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