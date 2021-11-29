"Сама выразила желание": Винер-Усманова объяснила переход в сборную по художественной гимнастике тренера из Израиля
Специалисту предстоит работать с нашей командой в групповых упражнениях.
Фото © ТАСС / Сергей Бобылев
Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова заявила, что бывший главный тренер сборной Израиля Ирина Вигдорчик получила приглашение работать в России, так как является хорошим специалистом. Об этом сообщает ТАСС.
Вигдорчик — уроженка Москвы. В возрасте 15 лет она переехала с родителями в Израиль на постоянное место жительства. С 2008 года по сентябрь 2016 года и с марта 2017 года по август 2021 года она занимала пост главного тренера израильской сборной по художественной гимнастике.
"Почему этот тренер приехала в Россию? Всё очень просто, мы не в первый раз приглашаем авторитетных иностранных специалистов. Так, на протяжении 18 лет с нами работала Людмила Димитрова из Болгарии. Что касается Вигдорчик, то мы сейчас определяемся, в каком направлении будем сотрудничать с этим тренером. Скорее всего, она будет работать с групповыми упражнениями. Татьяна Сергаева прекратила работу с командой. Вигдорчик — хороший специалист, она бывшая москвичка и прекрасно говорит по-русски, выразила желание приехать работать в Россию", — сказала Винер-Усманова.
"Это повторилось на людях": Винер-Усманова рассказала о слезах сестёр Авериных после финала ЧМ в Японии
Напомним, что на Олимпиаде в Токио гимнастка сборной Израиля впервые в истории завоевала золотую медаль. В личном многоборье Линой Ашрам опередила россиянку Дину Аверину, несмотря на потерю ленты во время выступления.
Комментариев: 0