Забывший палки биатлонист Гараничев отправится на Кубок IBU
Вместе с ним из состава основной команды выведен Матвей Елисеев.
Фото © Kevin Voigt/DeFodi Images via Getty Images
Российские биатлонисты Евгений Гараничев и Матвей Елисеев не примут участие во втором этапе Кубка мира в шведском Эстерсунде. Об этом сообщает пресс-служба СБР.
"Обcудив с тренерами сборной итоги стартовых этапов Кубка мира и Кубка IBU, мы приняли решение о том, что Василий Томшин и Александр Поварницын на втором этапе выступят на Кубке мира, а Матвей Елисеев и Евгений Гараничев — на Кубке IBU", — заявил глава организации Виктор Майгуров.
"У нас что, некому выступать больше?": Драчёв заявил, что вся страна "смеётся" над биатлонистами сборной России
Ранее Лайф сообщал, что перед стартом спринта Евгений Гараничев забыл палки и в итоге потерял на старте 35 секунд. Всего же он проиграл более трёх минут и занял 113-е место в гонке. Матвей Елисеев же столкнулся с функциональными проблемами и остановился на 77-й строчке протокола.
Биатлон. Интересное по теме
"У нас что, некому выступать больше?": Драчёв заявил, что вся страна "смеётся" над биатлонистами сборной России
вчера в 17:16
Российский биатлонист Гараничев забыл палки перед стартом спринта на Кубке мира
вчера в 15:28
"Это кажется смешным": Миронова рассказала о проблемах с оружием во время спринта на Кубке мира
вчера в 13:01
Комментариев: 0