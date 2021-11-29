Забывший палки биатлонист Гараничев отправится на Кубок IBU

Российские биатлонисты Евгений Гараничев и Матвей Елисеев не примут участие во втором этапе Кубка мира в шведском Эстерсунде. Об этом сообщает пресс-служба СБР.

"Обcудив с тренерами сборной итоги стартовых этапов Кубка мира и Кубка IBU, мы приняли решение о том, что Василий Томшин и Александр Поварницын на втором этапе выступят на Кубке мира, а Матвей Елисеев и Евгений Гараничев — на Кубке IBU", — заявил глава организации Виктор Майгуров.