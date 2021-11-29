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Забывший палки биатлонист Гараничев отправится на Кубок IBU

Вместе с ним из состава основной команды выведен Матвей Елисеев.

29 ноября, 09:32
<p>Фото © Kevin Voigt/DeFodi Images via Getty Images</p>

Фото © Kevin Voigt/DeFodi Images via Getty Images

Российские биатлонисты Евгений Гараничев и Матвей Елисеев не примут участие во втором этапе Кубка мира в шведском Эстерсунде. Об этом сообщает пресс-служба СБР.

"Обcудив с тренерами сборной итоги стартовых этапов Кубка мира и Кубка IBU, мы приняли решение о том, что Василий Томшин и Александр Поварницын на втором этапе выступят на Кубке мира, а Матвей Елисеев и Евгений Гараничев — на Кубке IBU", — заявил глава организации Виктор Майгуров.

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Ранее Лайф сообщал, что перед стартом спринта Евгений Гараничев забыл палки и в итоге потерял на старте 35 секунд. Всего же он проиграл более трёх минут и занял 113-е место в гонке. Матвей Елисеев же столкнулся с функциональными проблемами и остановился на 77-й строчке протокола.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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