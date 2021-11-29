После матча ЦСКА и "Зенита" в Москве задержали 12 несовершеннолетних
Все они были в тот же день отпущены и переданы родителям.
Фото © ПФК ЦСКА
Уполномоченный по правам ребёнка в Москве Ольга Ярославская заявила, что после воскресного матча 16-го тура чемпионата России между ЦСКА и "Зенитом" было задержано 12 несовершеннолетних. Об этом сообщает РИА "Новости".
"Двенадцать несовершеннолетних было задержано, все они были переданы родителям в тот же день. Все несовершеннолетние уже дома", — заявила Ярославская.
Во втором тайме болельщики ЦСКА активно использовали пиротехнику. После игры полиция провела массовые задержания армейских фанатов.
Встреча на "ВЭБ-арене" завершилась со счётом 2:0 в пользу "Зенита". По голу забили Клаудиньо и Андрей Мостовой. Петербургский клуб набрал 36 очков и уверенно возглавляет турнирную таблицу РПЛ. ЦСКА с 24 баллами идёт на шестой позиции.
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