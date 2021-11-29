После матча ЦСКА и "Зенита" в Москве задержали 12 несовершеннолетних

Уполномоченный по правам ребёнка в Москве Ольга Ярославская заявила, что после воскресного матча 16-го тура чемпионата России между ЦСКА и "Зенитом" было задержано 12 несовершеннолетних. Об этом сообщает РИА "Новости".

"Двенадцать несовершеннолетних было задержано, все они были переданы родителям в тот же день. Все несовершеннолетние уже дома", — заявила Ярославская.

Во втором тайме болельщики ЦСКА активно использовали пиротехнику. После игры полиция провела массовые задержания армейских фанатов.