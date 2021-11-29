Бывший тренер московского "Спартака" и сборной России по футболу Олег Романцев отрицательно относится к переговорам столичного клуба с инвесторами из ОАЭ. Об этом сообщает "Спорт-Экспресс".

На прошлой неделе глава пресс-службы "Спартака" Дмитрий Зеленов заявил, что десятикратные чемпионы России ведут переговоры с несколькими инвесторами из ОАЭ о продаже акций клуба.

"К разговорам о появлении в "Спартаке" арабских инвесторов отношусь отрицательно. У нас и так засилье иностранцев в футболе. <...> Или, думаете, придут арабские шейхи и он начнёт всех громить? Пусть они лучше возьмут под своё крыло пермский "Амкар" или "Нижний Новгород" и помогут им встать на ноги. Вот это пошло бы на пользу нашему футболу", — отметил Романцев.