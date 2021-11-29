"Лучше бы они "Амкару" помогли": Романцев не одобряет переговоры "Спартака" с инвесторами из ОАЭ
Владеющий "Манчестер Сити" холдинг City Football Group может приобрести 20% акций красно-белых.
Фото © ТАСС / Юрий Машков
Бывший тренер московского "Спартака" и сборной России по футболу Олег Романцев отрицательно относится к переговорам столичного клуба с инвесторами из ОАЭ. Об этом сообщает "Спорт-Экспресс".
На прошлой неделе глава пресс-службы "Спартака" Дмитрий Зеленов заявил, что десятикратные чемпионы России ведут переговоры с несколькими инвесторами из ОАЭ о продаже акций клуба.
"К разговорам о появлении в "Спартаке" арабских инвесторов отношусь отрицательно. У нас и так засилье иностранцев в футболе. <...> Или, думаете, придут арабские шейхи и он начнёт всех громить? Пусть они лучше возьмут под своё крыло пермский "Амкар" или "Нижний Новгород" и помогут им встать на ноги. Вот это пошло бы на пользу нашему футболу", — отметил Романцев.
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Ранее СМИ сообщали, что владеющий "Манчестер Сити" холдинг City Football Group может приобрести 20% акций "Спартака". По некоторым данным, представители компании в конце октября присутствовали на домашней встрече красно-белых против "Ростова", которая завершилась ничьей (1:1). Позже журналист Иван Карпов заявил, что холдинг якобы передумал вкладываться в "Спартак" и теперь рассматривает ЦСКА.
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