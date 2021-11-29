"Им и на Кубке IBU делать нечего": Олимпийский чемпион одобрил исключение биатлонистов Гараничева и Елисеева из сборной
На втором этапе Кубка мира их заменят Василий Томшин и Александр Поварницын.
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Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев заявил, что биатлонистов сборной России Матвея Елисеева и Евгения Гараничева следовало отправить сразу на Кубок России, а не на Кубок IBU. Об этом сообщает РИА "Новости".
После неудачного выступления на стартовом этапе Кубка мира в шведском Эстерсунде Елисеева и Гараничева исключили из состава сборной. На втором этапе их заменят Василий Томшин и Александр Поварницын.
"Абсолютно правильное решение. Всё справедливо. Только мне кажется, что Гараничева с Елисеевым надо было бы вообще отправить в Россию. С такой подготовкой им нечего делать даже на Кубке IBU. Они будут и там выглядеть невыразительно. <...> Гараничев в этом сезоне не готов, это очевидный факт. Зачем его мучить и везти на Кубок IBU? Тот же Елисеев вообще не бежит", — заявил Васильев.
Накануне перед стартом спринтерской гонки Гараничев забыл палки и в итоге потерял 35 секунд. В итоговом протоколе он занял 113-е место. Елисеев же столкнулся с функциональными проблемами и показал 78-й результат.
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