"Абсолютно правильное решение. Всё справедливо. Только мне кажется, что Гараничева с Елисеевым надо было бы вообще отправить в Россию. С такой подготовкой им нечего делать даже на Кубке IBU. Они будут и там выглядеть невыразительно. <...> Гараничев в этом сезоне не готов, это очевидный факт. Зачем его мучить и везти на Кубок IBU? Тот же Елисеев вообще не бежит", — заявил Васильев.