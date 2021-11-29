Президент ЦСКА Гинер блокирует возвращение Вагнера Лава в клуб

Президент московского ЦСКА Евгений Гинер блокирует возможное возвращение нападающего Вагнера Лава в столичный клуб. Об этом пишет журналист Иван Карпов.

По его информации, в клубе действительно рассматривают возможность возвращения некогда легендарного форварда в качестве играющего тренера команды. Журналист подчёркивает, что прошлым летом Гинер уже блокировал возможное возвращение бразильца в ЦСКА.