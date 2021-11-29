Президент ЦСКА Гинер блокирует возвращение Вагнера Лава в клуб
Форвард завершил выступления за клуб "Кайрат", а его агент говорил о возможном переходе в стан красно-синих.
Фото © Getty Images / Dmitry Korotayev / Epsilon
Президент московского ЦСКА Евгений Гинер блокирует возможное возвращение нападающего Вагнера Лава в столичный клуб. Об этом пишет журналист Иван Карпов.
По его информации, в клубе действительно рассматривают возможность возвращения некогда легендарного форварда в качестве играющего тренера команды. Журналист подчёркивает, что прошлым летом Гинер уже блокировал возможное возвращение бразильца в ЦСКА.
Ранее Лайф сообщал, что Вагнер Лав может стать игроком ЦСКА после того, как у него завершился контракт с "Кайратом". О такой возможности заявлял и агент футболиста.
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