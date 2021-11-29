НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Президент ЦСКА Гинер блокирует возвращение Вагнера Лава в клуб

Форвард завершил выступления за клуб "Кайрат", а его агент говорил о возможном переходе в стан красно-синих.

29 ноября, 11:29
<p>Фото © Getty Images / Dmitry Korotayev / Epsilon</p>

Фото © Getty Images / Dmitry Korotayev / Epsilon

Президент московского ЦСКА Евгений Гинер блокирует возможное возвращение нападающего Вагнера Лава в столичный клуб. Об этом пишет журналист Иван Карпов.

По его информации, в клубе действительно рассматривают возможность возвращения некогда легендарного форварда в качестве играющего тренера команды. Журналист подчёркивает, что прошлым летом Гинер уже блокировал возможное возвращение бразильца в ЦСКА.

Агент Вагнера Лава вновь заявил, что футболист может вернуться в ЦСКА

Агент Вагнера Лава вновь заявил, что футболист может вернуться в ЦСКА

Ранее Лайф сообщал, что Вагнер Лав может стать игроком ЦСКА после того, как у него завершился контракт с "Кайратом". О такой возможности заявлял и агент футболиста.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1