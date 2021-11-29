Проживающая в ЮАР россиянка назвала спокойной обстановку на родине омикрон-штамма ковида

Жители ЮАР на данный момент не обеспокоены появлением нового штамма коронавирусной инфекции "омикрон". Об этом сообщила россиянка Ксения Рашкович, которая проживает в африканской стране. В целом, по её словам, отношение к ковиду в республике сильно отличается от того, которое можно наблюдать в России.

"Здесь (В ЮАР. — Прим. Лайфа) достаточно много параноиков, но, даже несмотря на это, сейчас все спокойны", — цитирует "Газета.ru" нашу соотечественницу.

По словам Ксении, власти ЮАР никаких дополнительных ограничений пока не вводят. Всё по-прежнему работает в привычном режиме — рестораны и бары с тусовками открыты до 23:00. При этом женщина отметила, что введённые ранее ограничения соблюдаются весьма строго. К примеру, в кафе клиента попросту не пустят без маски. Кроме того, в ТЦ можно встретить работников, напоминающих про маски, если кто-то снял их или сдвинул на подбородок.