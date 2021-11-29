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Проживающая в ЮАР россиянка назвала спокойной обстановку на родине омикрон-штамма ковида

По словам нашей соотечественницы, никаких дополнительных ограничений там пока не вводят. Всё по-прежнему работает в привычном режиме — к примеру, рестораны и бары с тусовками открыты до 11 вечера.

29 ноября, 11:37

Фото © Pixabay

Жители ЮАР на данный момент не обеспокоены появлением нового штамма коронавирусной инфекции "омикрон". Об этом сообщила россиянка Ксения Рашкович, которая проживает в африканской стране. В целом, по её словам, отношение к ковиду в республике сильно отличается от того, которое можно наблюдать в России.

"Здесь (В ЮАР. — Прим. Лайфа) достаточно много параноиков, но, даже несмотря на это, сейчас все спокойны", — цитирует "Газета.ru" нашу соотечественницу.

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По словам Ксении, власти ЮАР никаких дополнительных ограничений пока не вводят. Всё по-прежнему работает в привычном режиме — рестораны и бары с тусовками открыты до 23:00. При этом женщина отметила, что введённые ранее ограничения соблюдаются весьма строго. К примеру, в кафе клиента попросту не пустят без маски. Кроме того, в ТЦ можно встретить работников, напоминающих про маски, если кто-то снял их или сдвинул на подбородок.

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Единственное, что создаёт неудобства как местным жителям, так и туристам, — отменённые рейсы, поскольку из-за "омикрона" многие европейские страны приостановили авиасообщение с ЮАР, добавила Ксения.

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Напомним, что в ЮАР был выявлен новый вариант коронавируса B.1.1.529, названный греческой буквой "омикрон". "Ботсванский" штамм был признан Всемирной организацией здравоохранения вызывающим беспокойство. Глава Всемирной медассоциации сравнил штамм "омикрон" с вирусом Эбола. Он отметил, что мутация распространяется достаточно быстро, поэтому может представлять серьёзную опасность. Лайф уже писал, что больные новым штаммом коронавируса выявлены в Израиле, Германии, Чехии, Великобритании, Нидерландах и Дании.

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Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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