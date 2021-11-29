Россияне признались, что стрессуют на свиданиях из-за несовпадения целей знакомства
При этом эксперты отмечают, что до пандемии коронавируса подобных переживаний у людей не было.
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Более половины россиян (68%) признались, что начали испытывать стресс при знакомствах в Сети из-за несовпадения их целей с намерениями партнёров. Об этом "Газете.ru" рассказали представители дейтинг-приложения Badoo.
Эксперты отмечают, что до пандемии пользователи таких переживаний не испытывали. Однако в настоящее время 66% опрошенных готовы строить отношения с человеком только в том случае, если совпадают их цели.
И далеко не все могут честно и открыто заявить о своих настоящих намерениях. Как считают аналитики, это связано с давлением общества. Например, 13% боятся осуждения, из-за чего не раскрывают истинную цель знакомства, а ещё столько же подстраиваются под партнёра. Кроме того, 23% респондентов заявили, что лгали о серьёзных намерениях. Они считали, что от них ждут именно этого.
Как выяснили специалисты, далеко идущих планов ждут в основном от женщин. Так, почти половина опрошенных девушек (46%) признались, что от них ожидают только серьёзных намерений.
Ранее нейропсихолог Елена Данилова рассказала, как заинтересовать богатого мужчину при знакомстве. Эксперт отметила, что во время общения женщина должна восхищаться собеседником, причём его личностью, а не статусом.
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