Россияне признались, что стрессуют на свиданиях из-за несовпадения целей знакомства

Более половины россиян (68%) признались, что начали испытывать стресс при знакомствах в Сети из-за несовпадения их целей с намерениями партнёров. Об этом "Газете.ru" рассказали представители дейтинг-приложения Badoo.

Эксперты отмечают, что до пандемии пользователи таких переживаний не испытывали. Однако в настоящее время 66% опрошенных готовы строить отношения с человеком только в том случае, если совпадают их цели.

И далеко не все могут честно и открыто заявить о своих настоящих намерениях. Как считают аналитики, это связано с давлением общества. Например, 13% боятся осуждения, из-за чего не раскрывают истинную цель знакомства, а ещё столько же подстраиваются под партнёра. Кроме того, 23% респондентов заявили, что лгали о серьёзных намерениях. Они считали, что от них ждут именно этого.

Как выяснили специалисты, далеко идущих планов ждут в основном от женщин. Так, почти половина опрошенных девушек (46%) признались, что от них ожидают только серьёзных намерений.