"Это тебе за триппер": Минирование двери квартиры в Коломне оказалось местью девушке лёгкого поведения
Как пояснил источник Лайфа, взрывное устройство представляло собой старую мину времён Великой Отечественной войны с макетом гранаты на ней.
Фото © LIFE
Неизвестные заминировали входную дверь квартиры в подмосковной Коломне, желая отомстить одной из девушек лёгкого поведения, которые там проживали. Об этом Лайфу сообщил источник. Уточняется, что взрывное устройство злоумышленники разместили на двери, ведущей в тамбур, объединяющий две квартиры.
Вероятно, кто-то из клиентов остался недоволен "подарком" от "жрицы любви" и оставил для неё пугающее послание. Как уточняет источник, взрывное устройство представляет собой старую мину времён Великой Отечественной войны, на которой разместили макет гранаты. А внутри злоумышленник оставил записку: "Даша, это тебе за триппер".
Отмечается, что владелец жилища, где проживали девушки лёгкого поведения, сдавал его мужчине. Правоохранителям удалось влезть в окно квартиры, когда там находилась одна из представительниц прекрасного пола, и открыть дверь изнутри.
А ранее Лайф рассказывал, как москвич нанял киллера для убийства соседа, опасаясь, что убить хотят его. Однако выполнить заказ убийце помешала бдительная гражданка.
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