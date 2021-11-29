Неизвестные заминировали входную дверь квартиры в подмосковной Коломне, желая отомстить одной из девушек лёгкого поведения, которые там проживали. Об этом Лайфу сообщил источник. Уточняется, что взрывное устройство злоумышленники разместили на двери, ведущей в тамбур, объединяющий две квартиры.

Вероятно, кто-то из клиентов остался недоволен "подарком" от "жрицы любви" и оставил для неё пугающее послание. Как уточняет источник, взрывное устройство представляет собой старую мину времён Великой Отечественной войны, на которой разместили макет гранаты. А внутри злоумышленник оставил записку: "Даша, это тебе за триппер".