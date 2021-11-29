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"Это тебе за триппер": Минирование двери квартиры в Коломне оказалось местью девушке лёгкого поведения

Как пояснил источник Лайфа, взрывное устройство представляло собой старую мину времён Великой Отечественной войны с макетом гранаты на ней.

29 ноября, 11:08
<p>Фото © LIFE</p>

Фото © LIFE

Неизвестные заминировали входную дверь квартиры в подмосковной Коломне, желая отомстить одной из девушек лёгкого поведения, которые там проживали. Об этом Лайфу сообщил источник. Уточняется, что взрывное устройство злоумышленники разместили на двери, ведущей в тамбур, объединяющий две квартиры.

Вероятно, кто-то из клиентов остался недоволен "подарком" от "жрицы любви" и оставил для неё пугающее послание. Как уточняет источник, взрывное устройство представляет собой старую мину времён Великой Отечественной войны, на которой разместили макет гранаты. А внутри злоумышленник оставил записку: "Даша, это тебе за триппер".

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Отмечается, что владелец жилища, где проживали девушки лёгкого поведения, сдавал его мужчине. Правоохранителям удалось влезть в окно квартиры, когда там находилась одна из представительниц прекрасного пола, и открыть дверь изнутри.

А ранее Лайф рассказывал, как москвич нанял киллера для убийства соседа, опасаясь, что убить хотят его. Однако выполнить заказ убийце помешала бдительная гражданка.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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