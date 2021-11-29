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В Коломне неизвестные заминировали дверь квартиры пенсионера

Сейчас на месте работают экстренные службы, жильцов подъезда эвакуировали.

29 ноября, 09:14

Неизвестные заминировали входную дверь в квартиру жителю подмосковной Коломны. По данным источника Лайфа, гранату обнаружил на ручке сам 68-летний хозяин жилья и обратился в полицию.

Фото © LIFE

Фото © LIFE

Сейчас на месте работают экстренные службы, устройство пока не разминировали, жильцов подъезда эвакуировали.

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А ранее Лайф рассказывал, как москвич нанял киллера для убийства соседа, опасаясь, что убить хотят его. Однако выполнить заказ убийце помешала бдительная гражданка.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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