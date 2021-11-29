НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Мосгорсуд оставил в силе штраф Дудю за пропаганду наркотиков

Апелляционная жалоба на приговор оставлена инстанцией без удовлетворения. Блогер по-прежнему должен выплатить 100 тысяч рублей.

29 ноября, 11:00
<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/BT-4_X-DAma/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">yurydud</a></p>

Фото © Instagram / yurydud

Московский городской суд оставил в силе постановление Зюзинского райсуда, назначившего блогеру Юрию Дудю штраф за пропаганду наркотиков в интервью с украинским блогером Ивангаем и рэпером Моргенштерном. Об этом Лайфу сообщили в пресс-службе суда.

Суд апелляционной инстанции оставил постановление без изменения, жалобу — без удовлетворения. Сам блогер, который по-прежнему должен выплатить 100 тысяч рублей за пропаганду наркотиков, на заседание не пришёл.

В суд вновь поступило дело о пропаганде наркотиков в творчестве Элджея

В суд вновь поступило дело о пропаганде наркотиков в творчестве Элджея

Напомним, административное дело из-за пропаганды наркотиков в отношении Юрия Дудя было возбуждено 23 апреля. В нём фигурируют два видеоролика на ютуб-канале блогера. Речь идёт об интервью с рэпером Моргенштерном и украинским блогером Ивангаем. В суд материалы дела поступили 10 июня, однако их вернули в полицию на доработку. По делу была проведена психолого-лингвистическая экспертиза, которая подтвердила наличие пропаганды запрещённых веществ в роликах.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1