Мосгорсуд оставил в силе штраф Дудю за пропаганду наркотиков

Московский городской суд оставил в силе постановление Зюзинского райсуда, назначившего блогеру Юрию Дудю штраф за пропаганду наркотиков в интервью с украинским блогером Ивангаем и рэпером Моргенштерном. Об этом Лайфу сообщили в пресс-службе суда.