Мосгорсуд оставил в силе штраф Дудю за пропаганду наркотиков
Апелляционная жалоба на приговор оставлена инстанцией без удовлетворения. Блогер по-прежнему должен выплатить 100 тысяч рублей.
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Московский городской суд оставил в силе постановление Зюзинского райсуда, назначившего блогеру Юрию Дудю штраф за пропаганду наркотиков в интервью с украинским блогером Ивангаем и рэпером Моргенштерном. Об этом Лайфу сообщили в пресс-службе суда.
Суд апелляционной инстанции оставил постановление без изменения, жалобу — без удовлетворения. Сам блогер, который по-прежнему должен выплатить 100 тысяч рублей за пропаганду наркотиков, на заседание не пришёл.
Напомним, административное дело из-за пропаганды наркотиков в отношении Юрия Дудя было возбуждено 23 апреля. В нём фигурируют два видеоролика на ютуб-канале блогера. Речь идёт об интервью с рэпером Моргенштерном и украинским блогером Ивангаем. В суд материалы дела поступили 10 июня, однако их вернули в полицию на доработку. По делу была проведена психолого-лингвистическая экспертиза, которая подтвердила наличие пропаганды запрещённых веществ в роликах.
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