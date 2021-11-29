Песков заявил об отсутствии конкретной даты новых переговоров Путина и Байдена
Представитель Кремля подчеркнул, что каких-то фиксированных тем предстоящего саммита нет. По его словам, лидеры стран в первую очередь обсудят российско-американские отношения.
Владимир Путин с Джо Байденом на встрече в Женеве. Фото © Kremlin.ru
На данный момент подвижек к организации переговоров президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена нет, однако беседа может быть согласована в любой момент. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Отвечая на вопрос журналистов о том, когда главы государств могут созвониться, представитель Кремля отметил, что "такого понимания нет". При этом, по его словам, в Кремле надеются, что контакт состоится до конца текущего года, причём "в любой момент".
"Но пока какой-то согласованной чёткой даты нет", — пояснил Песков.
Представитель Кремля подчеркнул, что каких-то фиксированных тем предстоящих переговоров нет. По его словам, Путин и Байден в первую очередь будут обсуждать российско-американские отношения.
Ранее сообщалось, что Путин может встретиться со своим американским коллегой в начале следующего года. При этом до конца текущего года возможна беседа в формате видеоконференции. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя эти данные, отметил, что всё возможно, но реальных договорённостей пока нет. К тому же политологи предложили не ждать особого прорыва от возможной новой встречи глав государств.
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