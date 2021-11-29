Песков заявил об отсутствии конкретной даты новых переговоров Путина и Байдена

На данный момент подвижек к организации переговоров президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена нет, однако беседа может быть согласована в любой момент. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Отвечая на вопрос журналистов о том, когда главы государств могут созвониться, представитель Кремля отметил, что "такого понимания нет". При этом, по его словам, в Кремле надеются, что контакт состоится до конца текущего года, причём "в любой момент".

"Но пока какой-то согласованной чёткой даты нет", — пояснил Песков.