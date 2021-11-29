Песков: QR-код можно назвать как угодно, но его суть не поменяется

Систему QR-кодов можно называть как угодно, однако суть технологии от этого не изменится. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Его можно называть как угодно, он так QR-кодом и останется", — сказал Песков, отвечая на вопросы журналистов.

Представитель Кремля также опроверг информацию о том, что власти хотят свести к минимуму использование термина "QR-код", заменив его другим, и назвал эту информацию "достаточно странной". Песков указал на неготовность вступать в дискуссию и заметил, что эта технология связана с мерами, которые применяются в том числе и на фоне пандемии в условиях, в которых мы живём.

По его словам, всем нужно "сохранять трезвость ума", ведь фраза "QR-код" используется и при банковских переводах, и для рекламы и не вызывает негативных эмоций.

"Давайте думать, как по-другому назвать компьютер, телевизор, может быть, они тоже не ласкают слух. Давайте как-то чуть-чуть сохранять всё-таки трезвость ума", — добавил Песков.