Песков: QR-код можно назвать как угодно, но его суть не поменяется
Представитель Кремля призвал "сохранять трезвость ума" в этом вопросе, заметив, что слова "компьютер" и "телевизор", может быть, тоже не ласкают слух.
Фото © ТАСС / Кирилл Кухмарь
Систему QR-кодов можно называть как угодно, однако суть технологии от этого не изменится. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Его можно называть как угодно, он так QR-кодом и останется", — сказал Песков, отвечая на вопросы журналистов.
Представитель Кремля также опроверг информацию о том, что власти хотят свести к минимуму использование термина "QR-код", заменив его другим, и назвал эту информацию "достаточно странной". Песков указал на неготовность вступать в дискуссию и заметил, что эта технология связана с мерами, которые применяются в том числе и на фоне пандемии в условиях, в которых мы живём.
По его словам, всем нужно "сохранять трезвость ума", ведь фраза "QR-код" используется и при банковских переводах, и для рекламы и не вызывает негативных эмоций.
"Давайте думать, как по-другому назвать компьютер, телевизор, может быть, они тоже не ласкают слух. Давайте как-то чуть-чуть сохранять всё-таки трезвость ума", — добавил Песков.
Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин пообещал изучить все комментарии под своим постом о QR-законе в Telegram, коих набралось свыше 660 тысяч. Он также поблагодарил россиян за обратную связь и добавил, что в будущем будет пользоваться инструментами соцсетей для опроса граждан.
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