Песков не стал комментировать данные о якобы переданном Киевом списке на обмен

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать информацию о том, что Украина якобы передала России список на обмен удерживаемыми лицами, воспользовавшись помощью лидера Турции Реджепа Эрдогана.

"Это сообщение я оставляю без комментариев", — сказал официальный представитель Кремля во время беседы с журналистами.

Ранее с соответствующим заявлением выступил президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, Киев передал Москве через Эрдогана перечень из 450 граждан Незалежной, которые якобы удерживаются в Донбассе и России, и ждёт ответного сигнала.