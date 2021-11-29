Песков не стал комментировать данные о якобы переданном Киевом списке на обмен
Ранее с соответствующим заявлением выступил президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, в перечне фигурировали имена 450 граждан Незалежной.
Фото © ТАСС / Evgeniy Maloletka
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать информацию о том, что Украина якобы передала России список на обмен удерживаемыми лицами, воспользовавшись помощью лидера Турции Реджепа Эрдогана.
"Это сообщение я оставляю без комментариев", — сказал официальный представитель Кремля во время беседы с журналистами.
"У нас есть масса проблем": Аналитик Кочетков рассказал, когда Украина обратится за помощью к России
Ранее с соответствующим заявлением выступил президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, Киев передал Москве через Эрдогана перечень из 450 граждан Незалежной, которые якобы удерживаются в Донбассе и России, и ждёт ответного сигнала.
Ранее Песков объяснил, что стоит за беспочвенными обвинениями Украины в адрес России. В Киеве неоднократно заявляли, что Москва якобы агрессивно себя ведёт в Донбассе, отметил представитель Кремля. По его мнению, так Незалежная попросту хочет воплотить коварный план в реальность.
Комментариев: 0