Скончался режиссёр Владимир Наумов

На 94-м году жизни скончался народный артист СССР, советский и российский режиссёр Владимир Наумов. Об этом сообщили в Союзе кинематографистов РФ.

Ранее Лайф рассказывал о смерти актрисы Валентины Ивановой, известной по фильму "Угрюм-река". С 1963 года и до самой кончины артистка служила в Театре Ермоловой, где сыграла не один десяток ролей. Там отметили, что её уход — большая потеря.