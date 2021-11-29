Скончался режиссёр Владимир Наумов
Причина смерти прославленного сценариста и педагога не называется.
Владимир Наумов. Фото © ТАСС / Андрей Епихин
На 94-м году жизни скончался народный артист СССР, советский и российский режиссёр Владимир Наумов. Об этом сообщили в Союзе кинематографистов РФ.
Смерть прославленного сценариста и педагога наступила сегодня, 29 ноября, передал ТАСС слова неназванного собеседника. Обстоятельства кончины не указываются.
Ранее Лайф рассказывал о смерти актрисы Валентины Ивановой, известной по фильму "Угрюм-река". С 1963 года и до самой кончины артистка служила в Театре Ермоловой, где сыграла не один десяток ролей. Там отметили, что её уход — большая потеря.
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