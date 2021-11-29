Умер 72-летний создатель мультфильмов о коте Леопольде Константин Романенко

Советский мультипликатор Константин Романенко, работавший над созданием мультфильмов о приключениях кота Леопольда, умер в Подмосковье в возрасте 72 лет из-за разрыва аневризмы в мозгу. Об этом сообщает kp.ru.

18 ноября Романенко отдыхал на даче в деревне Труфановка со взрослым сыном. Пока родственники занимались домашними делами, мужчине стало плохо, он упал и потерял сознание. Близкие Романенко сразу же вызвали скорую помощь, но медики были бессильны.

По словам супруги мультипликатора Ксении Юрьевны, Романенко любил работу и продолжал творить даже в последние годы жизни. Причём самая крайняя из них создавалась в соавторстве с женой: они занимались оформлением детских книжек со сказками из старых мультфильмов. А при создании мультипликаций для мультфильмов про кота Леопольда Романенко уходил всей душой в работу, отметила вдова.

"Костя <...> очень любил то, чем занимается. Художники рисуют яркие картины, персонажей, а мультипликаторы вдыхают в них жизнь, заставляют статичную картинку двигаться. Помните сцену из "Дня рождения кота Леопольда", где кот идёт с тортом в руках и пританцовывает? Я помню, как Костя её создавал. Он ходил у нас дома по коридору, напевал и пританцовывал, чтобы понять, как идут движения тела, а потом бежал за стол и перерисовывал их с себя. Костя подарил свои движения знаменитому коту", — поведала собеседница.

Константин Романенко родился 25 января 1949 года. Он учился на курсах мультипликаторов при студии "Мульттелефильм" ТО "Экран" и окончил их в 1975 году. Там он с 1974 до 1982 года работал аниматором. В 1983-м окончил Московское художественно-промышленное училище имени Строганова. Затем с 1990 до 1995 года Романенко работал на киностудию "Союзмультфильм".

Он трудился над созданием мультфильмов "День рождения кота Леопольда", "Клад кота Леопольда", "Телевизор кота Леопольда". Также в числе работ Романенко — "Северная сказка", "Раз ковбой, два ковбой", "Филипок", "Великолепный Гоша", "Бюро находок" , "Северная сказка", "Короли и капуста" и другие.