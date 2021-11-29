Nord Stream 2 AG ответила на претензии ЕС в споре о применении Газовой директивы
По мнению компании, Брюссель нарушил свои обязательства, приняв поправки к Третьей газовой директиве, носящие дискриминационный характер.
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Компания Nord Stream 2 AG, являющаяся оператором газопровода "Северный поток – 2", в конце октября текущего года направила ответный меморандум на возражения Евросоюза, который в лице Еврокомиссии оспаривает юрисдикцию арбитражного трибунала, где рассматривается спор по применению к проекту поправок к Третьей газовой директиве. Об этом свидетельствует отчёт "Газпрома" по итогам третьего квартала 2021 года.
"25 октября 2021 года "Норд Стрим – 2 АГ" направила в адрес арбитражного трибунала ответный меморандум по существу разбирательства, а также контрмеморандум на возражения ЕС относительно юрисдикции арбитражного трибунала рассматривать спор", — говорится в документе.
Отмечается, что компания инициировала спор осенью 2019 года. По мнению оператора газопровода, ЕС нарушил свои обязательства, закреплённые в статьях 10 и 13 Договора к Энергетической хартии, приняв поправки к Третьей газовой директиве, носящие дискриминационный характер.
В начале сентября "Газпром" сообщил, что "Северный поток – 2" полностью достроен, а 18 октября стало известно, что первая нитка газопровода заполнена техническим газом. Отмечалось, что Россия готова начать поставки топлива на следующий день после получения соответствующего разрешения от немецкого регулятора. Однако Федеральное сетевое агентство Германии приостановило сертификацию. Ведомство требует, чтобы компания Nord Stream 2 AG передала основной капитал, касающийся трубопровода, в собственность своей германской "дочки". 16 ноября стало известно, что оператор "Северного потока – 2" учреждает дочернюю компанию в Германии, чтобы выполнить это требование.
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