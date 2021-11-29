Nord Stream 2 AG ответила на претензии ЕС в споре о применении Газовой директивы

Компания Nord Stream 2 AG, являющаяся оператором газопровода "Северный поток – 2", в конце октября текущего года направила ответный меморандум на возражения Евросоюза, который в лице Еврокомиссии оспаривает юрисдикцию арбитражного трибунала, где рассматривается спор по применению к проекту поправок к Третьей газовой директиве. Об этом свидетельствует отчёт "Газпрома" по итогам третьего квартала 2021 года.

"25 октября 2021 года "Норд Стрим – 2 АГ" направила в адрес арбитражного трибунала ответный меморандум по существу разбирательства, а также контрмеморандум на возражения ЕС относительно юрисдикции арбитражного трибунала рассматривать спор", — говорится в документе.