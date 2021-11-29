Главархив Москвы рассказал о Зое Космодемьянской в день её гибели

Главное архивное управление Москвы рассказало об одной из самых известных фигур Великой Отечественной войны — партизанке Зое Космодемьянской, ставшей первой женщиной, получившей звание Героя Советского Союза. Об этом сообщается на сайте правительства столицы.

Космодемьянская родилась в 1923 году в Москве и ушла на фронт добровольцем, когда началась война. Она попала в разведшколу, выполняя спецзадания в тылу врага. Например, поджигала дома в населённых пунктах, где располагались немецкие солдаты, чтобы лишить врага нормальных условий жизни. Однако 28 ноября 1941 года в деревне Петрищево во время выполнения задания Зою заметили и схватили.

Под пытками фашистов она не только не назвала своего настоящего имени, но и не сдала товарищей-бойцов и сути задания. Измученная 18-летняя девушка с табличкой на шее "Поджигатель домов" была казнена через повешение на глазах у всей деревни.

В фондах Главархива хранится снимок, сделанный московским фотокорреспондентом Сергеем Струнниковым, с изображением казнённой девушки. Именно это фото было опубликовано 27 января 1942 года в газете "Правда" вместе с очерком журналиста Петра Лидова, которого поразила самоотверженность девушки. А в феврале того года она стала первой женщиной, получившей звание Героя Советского Союза.

Фото © Главное архивное управление Москвы

В 1944 году школе, где Зоя училась, было присвоено её имя, а с 1956 года учебное заведение стало носить имена её и брата Александра, который, как и сестра, был посмертно удостоен звания Героя Советского Союза.