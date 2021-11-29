Адель раскрыла секрет диеты, которая помогла ей похудеть на 45 килограммов

Известная британская певица, многократный лауреат премии "Грэмми" Адель в интервью журналу Vogue рассказала, что помогло ей похудеть. Всего за один год артистке удалось избавиться от 45 килограммов.

Исполнительница раскрыла тайну своего похудения и рассказала, что секрет заключается в овощах и фруктах, благодаря которым организм вырабатывает особые белки, ускоряющие обмен веществ и утоляющие чувство голода. Певица добавила в свой рацион кабачки, тыкву, болгарский перец, зелень, а также огурцы, авокадо и нектарины. Режим питания, которого придерживается Адель, называется сиртфуд-диета. Она пробуждает "ген стройности". По словам её создателей, за похудение отвечают ферменты группы сиртуинов, которые активно сжигают жир.

Кроме того, необходимо уделять особое внимание спортивным нагрузкам. Певица поделилась, что часами пропадала в зале. А также призналась, что целью её похудения было больше здоровье, нежели просто стройность.

"Тренируясь, я могла просто почувствовать себя лучше. Речь никогда не шла о похудении. Только о том, чтобы стать сильнее и уделять себе как можно больше времени каждый день", — отметила исполнительница.