Замглавы МИД Иванов не исключает введения новых ограничений из-за омикрон-штамма ковида
Как указал дипломат, некоторые решения принимались "буквально в пятницу". О них, вероятно, расскажут в оперштабе.
Фото © ТАСС / Владимир Смирнов
Оперштаб по коронавирусу вскоре объявит о новых ограничениях в связи с распространением омикрон-штамма CoViD-19. Об этом заявил замглавы МИД России Евгений Иванов в беседе с РИА "Новости".
"Я так понимаю, что последнее было заседание оперативного штаба под руководством [вице-премьера] Татьяны Алексеевны Голиковой, там какие-то решения принимались буквально в пятницу. Ну, наверное, оперштаб о них объявит", — сказал дипломат, отвечая на соответствующий вопрос.
Напомним, что в ЮАР был выявлен новый вариант коронавируса B.1.1.529, названный греческой буквой "омикрон". "Ботсванский" штамм был признан Всемирной организацией здравоохранения вызывающим беспокойство. Глава Всемирной медассоциации сравнил штамм "омикрон" с вирусом Эбола. Он отметил, что мутация распространяется достаточно быстро, поэтому может представлять серьёзную опасность. Лайф уже писал, что больные новым штаммом коронавируса выявлены в Израиле, Германии, Чехии, Великобритании, Нидерландах и Дании.
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