Замглавы МИД Иванов не исключает введения новых ограничений из-за омикрон-штамма ковида

Оперштаб по коронавирусу вскоре объявит о новых ограничениях в связи с распространением омикрон-штамма CoViD-19. Об этом заявил замглавы МИД России Евгений Иванов в беседе с РИА "Новости" .

"Я так понимаю, что последнее было заседание оперативного штаба под руководством [вице-премьера] Татьяны Алексеевны Голиковой, там какие-то решения принимались буквально в пятницу. Ну, наверное, оперштаб о них объявит", — сказал дипломат, отвечая на соответствующий вопрос.