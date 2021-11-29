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Разработчик "Спутника V" Гущин рассказал о защите вакцин при заражении омикрон-штаммом

Эксперт также отметил, что нет необходимости поднимать панику из-за новой южноафриканской мутации, а меры предосторожности остаются прежними.

29 ноября, 09:22

Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Сергей Ведяшкин

Созданные вакцины от коронавирусной инфекции будут продолжать работать и защищать от тяжёлого течения заболевания при заражении новым южноафриканским штаммом "омикрон". Об этом заявил руководитель лаборатории механизмов популяционной изменчивости патогенных микроорганизмов центра имени Гамалеи Владимир Гущин, который является одним из разработчиков "Спутника V".

"Мы точно можем сказать, что вакцины будут продолжать работать и защищать от тяжёлого течения", — сказал специалист в эфире телеканала "Россия 24".

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Эксперт отметил, что его мнение подкрепляется опытом с предыдущими мутациями коронавируса. Вместе с тем Гущин подчеркнул, что нет необходимости поднимать панику из-за "омикрона", а меры предосторожности остаются прежними, то есть вакцинация, ревакцинация, ношение масок и соблюдение социальной дистанции.

Напомним, что в ЮАР был выявлен новый вариант коронавируса B.1.1.529, названный греческой буквой "омикрон". "Ботсванский" штамм был признан Всемирной организацией здравоохранения вызывающим беспокойство. Глава Всемирной медассоциации сравнил штамм "омикрон" с вирусом Эбола. Он отметил, что мутация распространяется достаточно быстро, поэтому может представлять серьёзную опасность. Лайф уже писал, что больные новым штаммом коронавируса выявлены в Израиле, Германии, Чехии, Великобритании, Нидерландах и Дании.

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Омикрон наступает: Какова ситуация с новейшим опасным штаммом коронавируса

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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Комментариев: 1

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Елена Елисеевасегодня в 10:02

кончено все также, чем выше процент вакцинированных , чем у людей выше антитела, тем больше зашита даже от новых штаммов

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