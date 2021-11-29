Разработчик "Спутника V" Гущин рассказал о защите вакцин при заражении омикрон-штаммом

Созданные вакцины от коронавирусной инфекции будут продолжать работать и защищать от тяжёлого течения заболевания при заражении новым южноафриканским штаммом "омикрон". Об этом заявил руководитель лаборатории механизмов популяционной изменчивости патогенных микроорганизмов центра имени Гамалеи Владимир Гущин, который является одним из разработчиков "Спутника V".

"Мы точно можем сказать, что вакцины будут продолжать работать и защищать от тяжёлого течения", — сказал специалист в эфире телеканала "Россия 24".