Дерматовенеролог Потекаев заявил об облысении у 40% переболевших ковидом

Минздрав РФ на основе наблюдений за больными в красной зоне Коммунарки дополнил ещё одним пунктом первую российскую классификацию кожных поражений при коронавирусе. Речь о постковидной алопеции, или облысении, которое встречается почти у 40% переболевших. Об этом "Известиям" рассказал главный внештатный специалист ведомства по дерматовенерологии и косметологии Николай Потекаев.

"Постковидная алопеция возникает в среднем через семь-восемь, иногда 12 недель после выздоровления. Пациент (чаще женщина) уже выходит на работу и вдруг обращает внимание, что волосы начинают выпадать. Причём очень активно", — уточнил специалист.

Причиной выпадения волос может служить повышенная температура, которая наблюдается у 91% переболевших. Её возникновение врач связывает с высоким уровнем интоксикации, которая влияет на рост волос.

Также причиной могут служить антицитокиновые препараты, которые назначают больным коронавирусной инфекцией, объяснил Потекаев. Содержащиеся в препарате цитокины могут оказывать негативное влияние на волосяной фолликул, вызывая воспаление вокруг него и нарушая питание.

Третья гипотеза — ангиит, изменения в сосуде, от которого питается волос, к примеру, он может воспалиться, тромбироваться. Питание ухудшается, волос выпадает.

Чтобы вылечить постковидную алопецию, Потекаев посоветовал принимать препараты, улучшающие питание волосяного фолликула за счёт локального расширения сосудов, например миноксидил.

"Ещё есть препараты, содержащие факторы роста волосяного фолликула. И третье — то, что сейчас популярно и модно, это плазмотерапия. Она (плазма. — Прим. Лайфа) откручивается в центрифуге, там обогащается тромбоцитами, которые сами по себе факторы роста, и этим раствором проводится обкалывание", — заключил специалист.