Лукашенко: Запад понимает, что Минск не останется в стороне в случае войны у границы РФ

Если Запад вновь развяжет конфликт в Донбассе или где-то на границе с Россией, Минск не останется в стороне, и западная сторона это понимает. С таким заявлением выступил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

"Они прекрасно понимают: если они опять развяжут войнушку в Донбассе или где-то на границе с Россией, Беларусь в стороне не останется. И ясно, на чьей стороне будет Беларусь", — приводит слова Лукашенко с совещания в Минобороны республики sb.by.

В связи с этим Запад начал усиливать белорусско-украинскую границу, не имея на то каких-либо причин, заметил глава государства. Кроме того, о вводе воинского контингента на эту территорию говорится откровенно, уточнил президент.

Все активные телодвижения вокруг РФ начинаются под прикрытием того, что та якобы собирается напасть на Украину, добавил Лукашенко, уточнив, что он бы знал подобные замыслы, если бы они были правдой, однако таких данных у белорусской стороны нет.