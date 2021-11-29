Скончалась актриса Валентина Иванова, известная по фильму "Угрюм-река"

В возрасте 77 лет ушла из жизни советская актриса театра и кино Валентина Иванова. Информация об этом появилась на официальном сайте Театра имени Ермоловой 22 ноября.

"С тяжёлым сердцем сообщаем, что ушла из жизни актриса нашего театра Валентина Николаевна Иванова. Она служила в Театре имени Ермоловой с 1963 года, сыграв не один десяток ролей", — говорится в сообщении.

В театре отметили, что это большая потеря, а также выразили соболезнования родным, близким и коллегам артистки.

Валентина Иванова родилась 25 августа 1944 года. В 1968 году окончила ГИТИС. Особую известность в Советском Союзе артистка получила благодаря фильму "Угрюм-река", где исполнила роль Нины Куприяновой — жены главного героя Прохора Громова. Также она известна по работам "Ложь на длинных ногах", "Лунные воды", "Всегда на марше", "Андрей Колобов", "Зелёная комната", "Лунные воды". С 1963 года и до самой кончины актриса служила в Театре имени Ермоловой.