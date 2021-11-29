Лукашенко заявил о десятках тысяч военных стран НАТО у границы Белоруссии
Лидер республики также выразил уверенность, что США и Великобритания при участии Польши намерены разрушить Евросоюз.
Фото © ТАСС / EPA / Tomasz Waszczuk
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что страны НАТО активизировали военную деятельность у границы республики, а также России. В частности, к белорусской границе были переброшены дополнительные силы и средства.
"Если, как заявляет министр обороны России [Сергей Шойгу], десятками самолётов они совершают облёт российских границ и тренируют бомбометание. Было заявлено о том, что отрабатывают ядерный удар по России. Если на сопредельных территориях строятся рокадные дороги, о чём военные хорошо знают, и массово проводятся учения с переброской дополнительных войск к нашей границе, а их уже десятки тысяч, значит, это не зря, за этим что-то стоит", — сказал Лукашенко на совещании в Министерстве обороны на тему военной безопасности, сообщает БелТА.
Политик также уверен, что США и Великобритания намерены при участии Польши разрушить Евросоюз. Такой вывод белорусский лидер сделал, исходя из того, что премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий поехал в Англию.
Ранее СМИ рассказали о наращивании сил НАТО в Польше и ФРГ для "сдерживания" России. В начале ноября США воссоздали в Германии 56-е командование полевой артиллерии, вооружённое баллистическими ракетами средней дальности Pershing II. Оно было расформировано ещё в 1991 году.
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