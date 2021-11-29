Лукашенко заявил о десятках тысяч военных стран НАТО у границы Белоруссии

"Если, как заявляет министр обороны России [Сергей Шойгу], десятками самолётов они совершают облёт российских границ и тренируют бомбометание. Было заявлено о том, что отрабатывают ядерный удар по России. Если на сопредельных территориях строятся рокадные дороги, о чём военные хорошо знают, и массово проводятся учения с переброской дополнительных войск к нашей границе, а их уже десятки тысяч, значит, это не зря, за этим что-то стоит", — сказал Лукашенко на совещании в Министерстве обороны на тему военной безопасности, сообщает БелТА.